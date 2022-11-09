«Политическое давление США». Хрюнов — про исключение российских боксёров из рейтингов WBC

Известный промоутер Владимир Хрюнов дал комментарий по поводу исключения российских боксёров из рейтингов WBC.

«Знаете, WBC — часть моей жизни. Ведь я был другом Хосе Сулеймана — прежнего президента WBC и отца нынешнего президента Маурисио Сулеймана. Был я и на похоронах Хосе Сулеймана: единственный, вместе с Доном Кингом, допущенный на кремацию. Хосе, когда ещё был жив, просил нас с Сулейманом дружить всю жизнь. Думаю, что мы останемся друзьями всё равно.



Насколько я знаю, эта дискриминационная мера была принята WBC под политическим давлением США. Американская комиссия по регулированию профессионального бокса поставила перед WBC условие: если хотите разыгрывать титулы на территории США, нужно исключить российских боксёров из рейтинга», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.