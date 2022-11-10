Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шакур Стивенсон может сразиться за звание претендента на титул Хэйни. WBC сделал заявление

Шакур Стивенсон может сразиться за звание претендента на титул Хэйни. WBC сделал заявление
Комментарии

Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал поединок за звание обязательного претендента на титул в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцем Шакуром Стивенсоном (19-0, 9 KO) и мексиканцем Исааком Крусом (24-2-1, 17 KO).

Решение было принято вчера, 9 ноября, на 60-й ежегодной конвенции WBC в Акапулько (Мексика).

Шакуру Стивенсону 25 лет. Боксёр, являющийся серебряным призёром Олимпиады-2016, дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2017 года. В октябре 2019-го Стивенсон завоевал вакантный титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг), после чего поднялся во второй полулёгкий вес (до 59 кг), где за два года выступлений успел объединить титулы WBC и WBO. Осенью стало известно, что американец поднимется в лёгкий дивизион.

Исааку Крусу 24 года. Боец дебютировал на профессиональном ринге в марте 2015 года и стал известен широкому зрителю в декабре 2021-го, когда дал конкурентный бой звёздному американскому нокаутёру Джервонте Дэвису.

Новость по теме
В WBC обозначили позицию по обязательной защите Бетербиева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022