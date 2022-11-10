Шакур Стивенсон может сразиться за звание претендента на титул Хэйни. WBC сделал заявление

Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал поединок за звание обязательного претендента на титул в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцем Шакуром Стивенсоном (19-0, 9 KO) и мексиканцем Исааком Крусом (24-2-1, 17 KO).
Решение было принято вчера, 9 ноября, на 60-й ежегодной конвенции WBC в Акапулько (Мексика).
Шакуру Стивенсону 25 лет. Боксёр, являющийся серебряным призёром Олимпиады-2016, дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2017 года. В октябре 2019-го Стивенсон завоевал вакантный титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг), после чего поднялся во второй полулёгкий вес (до 59 кг), где за два года выступлений успел объединить титулы WBC и WBO. Осенью стало известно, что американец поднимется в лёгкий дивизион.
Исааку Крусу 24 года. Боец дебютировал на профессиональном ринге в марте 2015 года и стал известен широкому зрителю в декабре 2021-го, когда дал конкурентный бой звёздному американскому нокаутёру Джервонте Дэвису.
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