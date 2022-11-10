Александр Емельяненко рассказал, как бы тренировал Бузову и Загитову

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о возможном поединке между Ольгой Бузовой и олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.
«Как бы я тренировал Бузову или Загитову? Всё бы зависело от того, с каким желанием они пришли бы в спортзал. Что они могли бы там делать, как давно они там находились. Я бы хотя бы научил их двигаться, смотреть, привил бы им любовь к занятиям спортом. Мне приятно, что ММА и вообще единоборства набирают такую популярность. И туда готовы идти такие известные люди, как Бузова и Загитова. Кто победил бы? Та, которую я бы тренировал», — сказал Емельяненко в видео на своём YouTube-канале.
Ранее промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что планирует бой между Алиной Загитовой и Ольгой Бузовой 9 марта.
Емельяненко показал выход силой на кольцах
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