Гарсия раскритиковал рейтинг 5 лучших бойцов по версии Кормье с Хабибом на 2-м месте
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Американский проспект первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Райан Гарсия прокомментировал рейтинг с пятью лучшими бойцами всех времён, который не так давно составил бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье. Напомним, в список Кормье попали следующие бойцы: 1) американский боксёр Флойд Мейвезер, 2) российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, 3) американский боксёр Мохаммед Али, 4) канадский боец ММА Жорж Сен-Пьер, 5) представительница Бразилии, боец ММА Аманда Нуньес.
«Худший список, известный человечеству», — написал Гарсия в социальных сетях.
Ранее критике рейтинг Кормье подверг бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо.
Хабиб закинул шикарный трёхочковый бросок:
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