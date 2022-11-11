Теренс Кроуфорд высказался о возможной смене весовой категории
Поделиться
Действующий чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американский боец Теренс Кроуфорд ответил на вопрос о том, будет ли он подниматься в весовой категории в ближайшее время.
«Сейчас я не могу сказать, что это моя главная цель. Я не знаю, буду ли подниматься, потому что не беспокоюсь сейчас об этом. Как я не раз повторял, сейчас Давид Аванесян в центре моего внимания, вот на этом я сосредоточен сейчас. Это в приоритете», — цитирует Кроуфорда Boxingnews24.
Ранее Кроуфорд рассказал о срыве поединка с Эрролом Спенсом за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. 10 декабря Теренс Кроуфорд сойдётся с Давидом Аванесяном в Омахе.
Сейчас на счету Кроуфорда 38 боёв в профессиональной карьере и 38 побед в них.
Новость по темеЭррол Спенс: Кроуфорд тянул месяцы, я мог бы подраться в ноябре
Комментарии
- 11 ноября 2022
-
23:46
-
23:19
-
22:32
-
22:08
-
21:10
-
20:43
-
20:22
-
19:13
-
19:06
-
18:57
-
18:32
-
17:38
-
15:57
-
15:48
-
15:34
-
15:19
-
14:53
-
14:34
-
14:22
-
12:33
-
11:52
-
11:25
-
11:22
-
11:06
-
10:54
-
10:40
-
10:26
-
10:21
-
09:50
-
09:26
-
09:10
-
08:26
-
08:00
-
06:25
-
01:01
Партнерский контент