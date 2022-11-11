Теренс Кроуфорд высказался о возможной смене весовой категории

Действующий чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американский боец Теренс Кроуфорд ответил на вопрос о том, будет ли он подниматься в весовой категории в ближайшее время.



«Сейчас я не могу сказать, что это моя главная цель. Я не знаю, буду ли подниматься, потому что не беспокоюсь сейчас об этом. Как я не раз повторял, сейчас Давид Аванесян в центре моего внимания, вот на этом я сосредоточен сейчас. Это в приоритете», — цитирует Кроуфорда Boxingnews24.



Ранее Кроуфорд рассказал о срыве поединка с Эрролом Спенсом за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. 10 декабря Теренс Кроуфорд сойдётся с Давидом Аванесяном в Омахе.



Сейчас на счету Кроуфорда 38 боёв в профессиональной карьере и 38 побед в них.

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