Тренер Бивола: сказал Джошуа, что у меня уже есть будущий чемпион, это его расстроило

Тренер чемпиона WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов рассказал о разговоре с британским тяжеловесом Энтони Джошуа.
После победы Бивола над Рамиресом Джошуа, присутствовавший на мероприятии, обратился к Машьянову с просьбой стать его тренером.
«У нас было минутное общение. Я предложил Энтони обратиться к менеджеру и обратил его внимание на то, что я могу сделать его чемпионом мира, но у меня уже есть ученик в его весовой категории, который «завтра» будет чемпионом. Джошуа спросил, кого я имею в виду, я ответил, что Баходира Жалолова. Это его огорчило. Но, если договоримся, я поработаю с ним», — рассказал Машьянов в интервью «Матч ТВ».
Ранее появлялась информация, что Энтони Джошуа расстался с тренером Робертом Гарсией, который готовил британца к реваншу с Александром Усиком. Джошуа уступил украинцу раздельным решением судей.
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