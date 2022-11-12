Международная ассоциация бокса объявила о внедрении системы видеопросмотра

Международная ассоциация бокса (IBA) объявила о внедрении системы видеопросмотра, которая будет использоваться при возникновении спорных ситуаций в исходе боя. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
IBA планирует использовать данную систему уже на юношеском чемпионате мира по боксу в Ла-Нусии (Испания), который пройдёт с 14 по 26 ноября. А полное внедрение системы видеопросмотра на всех соревнованиях под эгидой организации должно быть осуществлено к январю 2023 года.
Отмечается, что видеопросмотр будет активироваться автоматически, если есть расхождения между результатами пяти судей, наблюдателя и эксперта по оценке. Также система будет использоваться в тех случаях, когда действия рефери противоречили техническим правилам турнира, и это повлияло на исход поединка.
Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром.
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