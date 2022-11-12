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Чемпион мира по версии WBO казахстанец Алимханулы оказался тяжелее Бентли

Чемпион мира по версии WBO казахстанец Алимханулы оказался тяжелее Бентли
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Чемпион мира по версии WBO казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы оказался тяжелее британца Дензела Бентли на 270 граммов по итогам официальной процедуры взвешивания перед очным поединком. Жанибек показал на весах 72,39 кг, а его оппонент — 72,12 кг.

Поединок между Алимханулы и Бентли состоится 13 ноября на арене Palms Casino Resort в Лас-Вегасе (США). Казахстанец проведёт первую защиту титула WBO в среднем весе. В предыдущем бою, который состоялся 21 мая, 29-летний Алимханулы нокаутировал другого британского боксёра Дэнни Дигнума во втором раунде. Всего на счету Жанибека 12 боёв, во всех из которых он одержал победу.

27-летний Дензел Бентли подходит к титульному поединку с серией из трёх побед.

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