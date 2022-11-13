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Шлеменко прокомментировал слова Фёдора Емельяненко, назвавшего его «бессовестным»

Шлеменко прокомментировал слова Фёдора Емельяненко, назвавшего его «бессовестным»
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал слова Фёдора Емельяненко, который ранее в одном из интервью назвал его «бессовестным» и заявил, что никогда не пожмёт ему руку.

«Меня эти слова не задели. На самом деле мне есть что сказать на этот счёт, но я промолчу. Мне кажется, что пройдёт какое-то время и найдутся люди, которые за меня всё скажут», — сказал Шлеменко в интервью на YouTube-канале журналиста Александра Лютикова.

Фёдор Емельяненко в своей профессиональной карьере провёл 46 поединков, в 40 из которых одержал победу. Соперника и дату следующего поединка Емельяненко должны объявить на турнире Bellator, который состоится 18 ноября.

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