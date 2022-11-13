Фёдор Емельяненко: маловероятно, что я когда-нибудь пожму руку Шлеменко

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко высказался о разногласиях с Александром Шлеменко, пояснил, почему считает его бессовестным, и подчеркнул, что у них вряд ли когда-либо состоится диалог.



«Можно отталкиваться от тех слов, которые прозвучали от Александра. Я объяснил, что не выливал никакую информацию в интернет. Это сделал Радмир (Габдуллин, экс-президент Союза ММА России — Прим. «Чемпионата») и его команда. На что Шлеменко ответил, что остаётся при своем мнении. Когда говоришь человеку, что он не прав, а он отвечает, что всё равно прав… Как это назвать? Это называется бессовестность.



Пожму ли я ему руку, если у нас когда-нибудь состоится диалог? Маловероятно. Думаю, мы не пересечёмся. У Александра одна сфера деятельности, у меня немного другая», – приводит слова Фёдора Емельяненко Metaratings.