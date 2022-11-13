Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фёдор Емельяненко: маловероятно, что я когда-нибудь пожму руку Шлеменко

Фёдор Емельяненко: маловероятно, что я когда-нибудь пожму руку Шлеменко
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко высказался о разногласиях с Александром Шлеменко, пояснил, почему считает его бессовестным, и подчеркнул, что у них вряд ли когда-либо состоится диалог.

«Можно отталкиваться от тех слов, которые прозвучали от Александра. Я объяснил, что не выливал никакую информацию в интернет. Это сделал Радмир (Габдуллин, экс-президент Союза ММА России — Прим. «Чемпионата») и его команда. На что Шлеменко ответил, что остаётся при своем мнении. Когда говоришь человеку, что он не прав, а он отвечает, что всё равно прав… Как это назвать? Это называется бессовестность.

Пожму ли я ему руку, если у нас когда-нибудь состоится диалог? Маловероятно. Думаю, мы не пересечёмся. У Александра одна сфера деятельности, у меня немного другая», – приводит слова Фёдора Емельяненко Metaratings.

Самолюбие и бравада. Почему поссорились легенды ММА — Шлеменко и Емельяненко Самолюбие и бравада. Почему поссорились легенды ММА — Шлеменко и Емельяненко
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022