«Не хочу, чтобы он стал рэпером или священником». Уайт оценил шансы на реванш с Джошуа
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Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт (28-3, 19 KO) высказался о возможности реванша с двукратным чемпионом дивизиона и соотечественником Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).
«Надеюсь, что он останется в боксе, потому что я хочу подраться ним. Я хочу заполучить свой реванш. Надеюсь, что с ним всё будет в порядке. Не хочу, чтобы он сходил с ума, завершал карьеру, становился рэпером или священником.
Я хотел подраться с Джошуа в декабре, но этого не произошло. Эдди [Хирн] хочет, чтобы он провёл два или три боя, а затем подрался со мной. Не знаю, изменится ли ситуация в следующем году», – сказал Уайт в интервью YouTube-каналу Joe.
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