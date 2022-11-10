Рой Джонс: рад, что бой Джошуа и Фьюри не состоялся

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, легендарный американец Рой Джонс-младший прокомментировал несостоявшиеся переговоры между звёздными британскими супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

«Я рад, что бой не состоялся, потому что, как по мне, Джошуа не готов к нему сейчас. Дайте ему шанс стать собой, стать лучшим Энтони Джошуа. И тогда он может сразиться с Фьюри.

Фьюри из тех парней, которых вы не побьёте, если не будете в лучшей форме. Вы должны прыгнуть выше головы, понимаете, о чём я? Нельзя соглашаться на бой с Фьюри после поражения. Это похоже на неуважение, потому что Фьюри слишком хорош. Поэтому я рад, что Джошуа не встретился с ним», – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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