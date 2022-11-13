Бывший претендент на титул UFC Энтони Джонсон скончался в возрасте 38 лет

Двукратный претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американский ветеран Энтони Джонсон (23-6) скончался в возрасте 38 лет. Об этом сообщил в социальных сетях бывший боец организации Джейк Шилдс.
«Только что услышал печальные новости, Энтони Джонсон скончался. Покойся с миром, брат.
У меня нет никаких подробностей о произошедшем, но я знаю, что он был моложе меня, так что всё это очень трагично», – написал Шилдс.
Свой дебютный поединок в UFC Джонсон провёл в июне 2007 года. В мае 2015-го он впервые сразился за титул организации, проиграв удушающим приёмом в третьем раунде соотечественнику Даниэлю Кормье. Реванш состоялся через два года, и Кормье вновь победил удушением, после чего Джонсон перешёл в Bellator, где успел провести один поединок.
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