Бёрнс охарактеризовал Перейру одним словом после его победы в бое с Адесаньей

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Гилберт Бёрнс описал соотечественника, нового чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) Алексу Перейру одним словом.



«Монстр», — написал Бёрнс в комментариях к одному из постов Перейры в социальных сетях.



Напомним, Перейра стал чемпионом UFC после того, как победил представителя Новой Зеландии Исраэля Адесанью. Бразилец добыл победу нокаутом в пятом раунде. Противостояние состоялось в ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке на турнире UFC 281.



В общей сложности Перейра провёл восемь боёв, одержал семь побед и потерпел лишь одно поражение. Ранее Адесанья назвал причины поражения в поединке с Перейрой.

