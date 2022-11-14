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Бёрнс охарактеризовал Перейру одним словом после его победы в бое с Адесаньей

Бёрнс охарактеризовал Перейру одним словом после его победы в бое с Адесаньей
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Гилберт Бёрнс описал соотечественника, нового чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) Алексу Перейру одним словом.

«Монстр», — написал Бёрнс в комментариях к одному из постов Перейры в социальных сетях.

Напомним, Перейра стал чемпионом UFC после того, как победил представителя Новой Зеландии Исраэля Адесанью. Бразилец добыл победу нокаутом в пятом раунде. Противостояние состоялось в ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке на турнире UFC 281.

В общей сложности Перейра провёл восемь боёв, одержал семь побед и потерпел лишь одно поражение. Ранее Адесанья назвал причины поражения в поединке с Перейрой.

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