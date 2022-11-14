Корешков объяснил, за счёт чего Перейра нокаутировал Адесанью в главном бою UFC 281

Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков поделился мыслями о поединке с участием представителя Бразилии Алекса Перейры и новозеландского бойца Исраэля Адесаньи на UFC 281. Победу в противостоянии за счёт нокаута добыл Перейра.



«Как я и ожидал, бой прошёл в стойке. Хотя и была борьба. Перейра смог бросить Адесанью, и Адесанья с ним поборолся. Из-за чего, кстати, я считаю, что он и проиграл. Мне кажется, что он забился и подустал в борьбе. Всё-таки Перейра немаленький, у него было явное преимущество в габаритах. Считаю, что за счёт этого он тоже выиграл, потому что из-за давления, которое он оказывал на Адесанью, Исраэль не мог его пробить, никак пошатнуть. В своей кикбоксёрской манере, на этой чуйке Перейра очень хорошо поджимал его к клетке, что ему в принципе принесло успех», – сказал Корешков в интервью на канале Вадима Тихомирова в YouTube.