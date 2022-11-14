Корешков объяснил, за счёт чего Перейра нокаутировал Адесанью в главном бою UFC 281

Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков поделился мыслями о поединке с участием представителя Бразилии Алекса Перейры и новозеландского бойца Исраэля Адесаньи на UFC 281. Победу в противостоянии за счёт нокаута добыл Перейра.
«Как я и ожидал, бой прошёл в стойке. Хотя и была борьба. Перейра смог бросить Адесанью, и Адесанья с ним поборолся. Из-за чего, кстати, я считаю, что он и проиграл. Мне кажется, что он забился и подустал в борьбе. Всё-таки Перейра немаленький, у него было явное преимущество в габаритах. Считаю, что за счёт этого он тоже выиграл, потому что из-за давления, которое он оказывал на Адесанью, Исраэль не мог его пробить, никак пошатнуть. В своей кикбоксёрской манере, на этой чуйке Перейра очень хорошо поджимал его к клетке, что ему в принципе принесло успех», – сказал Корешков в интервью на канале Вадима Тихомирова в YouTube.
- 14 ноября 2022
-
14:41
-
14:31
-
13:43
-
12:55
-
12:02
-
11:36
-
11:29
-
10:48
-
10:38
-
10:08
-
09:59
-
09:46
-
09:15
-
02:58
-
00:33
- 13 ноября 2022
-
23:53
-
23:17
-
22:39
-
21:56
-
21:43
-
20:53
-
20:50
-
19:59
-
19:28
-
18:59
-
18:42
-
18:01
-
17:45
-
16:26
-
15:33
-
15:04
-
14:54
-
14:06
-
13:59
-
13:35