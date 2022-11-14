Боксёр, проявлявший неуважение к сопернику на ринге, был нокаутирован им. Видео

Японский боксёр Том Хамагути (6-5-2), всячески демонстрировавший признаки неуважения к сопернику, был нокаутирован им. Хамагути встречался с соотечественником Такахиро Мураи (17-10-2). Противостояние проходило в Аити (Япония).

Непосредственно перед боем, уже в ринге, Хамагути стал кривляться, изображая перед соперником различные движения, на которые тот никак не реагировал. А во втором раунде Такахиро сумел подловить Хамагути, отправив того в нокдаун, оправиться от которого Том уже был не в состоянии. В итоге рефери принял решение бой остановить. Хамагути было засчитано поражение техническим нокаутом.

Боксёр, проявлявший неуважение к сопернику на ринге, был нокаутирован им: