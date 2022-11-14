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Экс-чемпион: Бивол победил супертяжеловеса в бою с Рамиресом

Экс-чемпион: Бивол победил супертяжеловеса в бою с Рамиресом
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор американец Тимоти Брэдли высказался о победе российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола в бою с мексиканцем Хильберто Рамиресом. Поединок состоялся в начале ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Бивол победил единогласным решением судей, нанеся Рамиресу первое поражение в карьере.

«Боже мой! Бивол – крутой парень. И он побил супертяжеловеса. Рамирес вышел на бой с весом около 91 кг. И Бивол давил на него! Когда я смотрел бой, то думал… Чёрт, тренер Рамиреса должен позвонить мне. Какой у него был план? Он пытался перебоксировать технаря? Что за фигня? И пятиться назад, начиная с первого раунда? Я был просто в шоке», – сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports.

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