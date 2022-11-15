Фьюри: не завершу карьеру, пока не проведу бой с Джошуа

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC, непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что не собирается завершать карьеру, пока не подерётся с соотечественником Энтони Джошуа.
«Я не думаю, что сейчас могу позволить себе завершить карьеру. Мне нужен бой с Энтони Джошуа. Мы годами пытались устроить этот поединок, этого хотят болельщики, это тот бой, который я как фанат бокса посмотрел бы. Так что я пока не завершаю карьеру. В какой-то период был трёхглавый монстр: я, Уайлдер и Джошуа. Их побили, остался я. Потом появились новые люди, и меня спрашивают, могу ли я побить того или иного из новых бойцов. Но если я не подерусь с Джошуа, это будет полный фарс», — приводит слова Фьюри Sky Sports.
3 декабря Тайсон Фьюри встретится с Дереком Чисорой. Энтони Джошуа после поражения от Александра Усика в августе не выходил на ринг.
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