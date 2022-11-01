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Александр Усик и Тайсон Фьюри: конфликт и взаимные оскорбления, причины неприязни, сорвавшийся бой

«Ты — алкаш!» Усик дразнит Фьюри, но драться с ним не торопится
Сергей Сорокин
Александр Усик и Тайсон Фьюри
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Тайсон уличил Александра в лицемерии и обозвал «украинским бомжом».

3 декабря в Лондоне состоится боксёрский поединок, в котором закроется трилогия Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры. Ради этого боя Дел Бой даже передумал уходить на пенсию. А у Цыганского короля разгорелся конфликт с Александром Усиком. Украинец провоцирует легендарного британца, переходит на оскорбления. Фьюри решил не терпеть такое поведение Усика и красиво ответил на его выпады.

Началом конфликта стало то, что сорвался поединок между Фьюри и Усиком, планировавшийся на декабрь. Но украинский боксёр принял решение отказаться, сославшись на необходимость дополнительного времени для восстановления и подготовки. Менеджер Александра Эгис Климас тут же сообщил, что уже к февралю команда будет полностью готова к проведению поединка.

Александр Усик (справа)

Александр Усик (справа)

Фото: Francois Nel/Getty Images

Цыганского короля такой расклад не устроил, поэтому он принял решение провести поединок с Чисорой. Но возмущённый Усик начал набрасываться на Фьюри с оскорблениями. Сначала в одном из подкастов он обвинил Тайсона в алкоголизме: «Тайсон Фьюри, ты borracho. Что это означает? Парня, который пьёт алкоголь… Да, алкоголик». А буквально через пару недель ситуация повторилась: «Я обращаюсь к Тайсону Фьюри. Эй, Тайсон, давай сделаем это. Borracho (в переводе с испанского — человек, злоупотребляющий алкоголем. — Прим. «Чемпионата»), давай драться. Пора уже выяснить, кто лучший не только в дивизионе, но и в мире. Фьюри, ты borracho».

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Такое поведение Усика совершенно точно обозлило легендарного Цыганского короля, который не захотел терпеть выпады в свою сторону. Он красиво приложил Александра, уличив оппонента в отказе от боя.

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
британский боксёр

«Когда я организовывал своё возращение, то сделал предложение Александру Усику. Он сказал, что желает корону WBC, которая принадлежит цыганам. Если хочешь, то приди и возьми. Я не могу называть сумму на камеру, но ему предложили большие деньги, чтобы подраться 3 декабря. Однако он заявил, что ему нужна шестимесячная подготовка или что-то подобное. Итак, он отказался. Это моя карьера. Почему я должен кого-то ждать? Зачем мне ждать иностранного бомжа из Украины? Всё пройдёт на моих условиях. Если он выйдет против меня, то выйдет. Но если вы можете принять бой и способны на это, тогда вы должны это делать».

Усик зря пытается убедить весь мир в том, что Фьюри не хочет с ним драться. Тайсон был готов на поединок и даже предлагал украинцу выйти на ринг. Но осторожность команды Александра сыграла с ним злую шутку. А у Цыганского короля в рукаве теперь есть все козыри для того, чтобы развернуть ситуацию в свою пользу. Усику лишь остаётся обзывать Фьюри алкоголиком и ждать своего часа.

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