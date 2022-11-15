Брайс Митчелл хочет поединок с голливудским актёром Мэттью Макконахи
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Американский боец смешанных единоборств, выступающий в полулёгком дивизионе UFC Брайс Митчелл хочет провести поединок с известным голливудским актёром Мэттью Макконахи.
«Я хочу подраться с Мэттью Макконахи. У меня нет никакой ненависти к нему, просто хочется спустить его с небес на землю. Такие как он хватаются за власть, потом начинают говорить, что оружие запрещено. Он сам снимался в фильмах с оружием, а нам говорит, что мы не можем им владеть для самообороны», — приводит слова Митчелла BJPenn.
В своём последнем поединке Брайс Митчелл, который ещё не проигрывал в профессиональной карьере в смешанных единоборствах, победил Эдсона Барбозу.
10 декабря на турнире UFC 282 Митчелл проведёт бой с Илией Топурией.
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