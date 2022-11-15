Брайс Митчелл хочет поединок с голливудским актёром Мэттью Макконахи

Американский боец смешанных единоборств, выступающий в полулёгком дивизионе UFC Брайс Митчелл хочет провести поединок с известным голливудским актёром Мэттью Макконахи.



«Я хочу подраться с Мэттью Макконахи. У меня нет никакой ненависти к нему, просто хочется спустить его с небес на землю. Такие как он хватаются за власть, потом начинают говорить, что оружие запрещено. Он сам снимался в фильмах с оружием, а нам говорит, что мы не можем им владеть для самообороны», — приводит слова Митчелла BJPenn.



В своём последнем поединке Брайс Митчелл, который ещё не проигрывал в профессиональной карьере в смешанных единоборствах, победил Эдсона Барбозу.



10 декабря на турнире UFC 282 Митчелл проведёт бой с Илией Топурией.