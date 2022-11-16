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Теренс Кроуфорд высказался о возможном поединке со Спенсом

Теренс Кроуфорд высказался о возможном поединке со Спенсом
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Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд высказался о бое за звание абсолютного чемпиона с Эрролом Спенсом.

«Шансы на этот бой есть всегда, но нужны честные и справедливые условия. Если Спенс и его команда хотят поединок и у них есть желание порадовать болельщиков, то да, бой может случиться», — приводит слова Кроуфорда BoxingNews24.

Эррол Спенс — чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF.

Ранее сообщалось, что боксёры уже договорились о поединке в ноябре, однако позже стало известно, что переговоры между сторонами продолжаются. Спенс заявил, что причина переноса боя в том, что его соперник тянул время месяцами.

10 декабря Теренс Кроуфорд проведёт титульный поединок с российским боксёром Давидом Аванесяном. Бой состоится в Омахе.

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