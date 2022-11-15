Аванесян: мой агрессивный стиль создаст проблемы Кроуфорду

Бывший обладатель мирового титула в полусреднем весе (до 66,7 кг) россиянин Давид Аванесян (29-3-1, 17 KO) поделился ожиданиями от поединка с чемпионом мира в трёх весовых категориях и членом рейтинга pound-for-pound американцем Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 KO).
«Это шанс всей жизни для меня и моей семьи, который я не буду воспринимать как должное. Я знаю, что являюсь большим аутсайдером, и никто не рискует ставить на меня, но поверьте, я удивлю всех, кто посмотрит этот поединок. У меня было достаточно времени на подготовку. И я сделаю всё, что в моих силах, чтобы стать чемпионом мира.
Думаю, мой агрессивный стиль создаст проблемы Кроуфорду. Мне предстоит войти на враждебную территорию, в его родной город Омаха, штат Небраска. Там будет куча его поклонников. Верю, что мне удастся покорить фанатов Теренса, когда я покину арену с монументальной победой», — цитирует Аванесяна BoxingScene.
Боксёр, проявлявший неуважение к сопернику, был нокаутирован им:
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