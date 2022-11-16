Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алексей Олейник: завтра начинается сегодня

Алексей Олейник: завтра начинается сегодня
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал подписчикам, какие шаги нужно предпринять, чтобы сделать жизнь ярче и интереснее.

«Завтра начинается сегодня. Трудитесь, развивайтесь и становитесь лучше, не чем кто-либо, а чем вы вчерашний. Гарантирую, если вы перед сном будете прокручивать в голове, что и как вы сделали сегодня нужного и полезного для себя, для других и что бы нужно сделать завтра, – ваша жизнь кардинально изменится и станет гораздо ярче, насыщенней и интересней», — написал Олейник.

В октябре стало известно, что Олейник больше не входит в состав UFC. Немного позже Алексей дал понять, что принял решение отказаться от нового контракта с американским промоушеном и перейти в другую лигу.

Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61:

«Не получили контракт, который ожидали». Олейник покинул UFC — время ветерана ушло «Не получили контракт, который ожидали». Олейник покинул UFC — время ветерана ушло
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022