Алексей Олейник: завтра начинается сегодня

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал подписчикам, какие шаги нужно предпринять, чтобы сделать жизнь ярче и интереснее.
«Завтра начинается сегодня. Трудитесь, развивайтесь и становитесь лучше, не чем кто-либо, а чем вы вчерашний. Гарантирую, если вы перед сном будете прокручивать в голове, что и как вы сделали сегодня нужного и полезного для себя, для других и что бы нужно сделать завтра, – ваша жизнь кардинально изменится и станет гораздо ярче, насыщенней и интересней», — написал Олейник.
В октябре стало известно, что Олейник больше не входит в состав UFC. Немного позже Алексей дал понять, что принял решение отказаться от нового контракта с американским промоушеном и перейти в другую лигу.
Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61:
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