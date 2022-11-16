Алексей Олейник: завтра начинается сегодня

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал подписчикам, какие шаги нужно предпринять, чтобы сделать жизнь ярче и интереснее.



«Завтра начинается сегодня. Трудитесь, развивайтесь и становитесь лучше, не чем кто-либо, а чем вы вчерашний. Гарантирую, если вы перед сном будете прокручивать в голове, что и как вы сделали сегодня нужного и полезного для себя, для других и что бы нужно сделать завтра, – ваша жизнь кардинально изменится и станет гораздо ярче, насыщенней и интересней», — написал Олейник.



В октябре стало известно, что Олейник больше не входит в состав UFC. Немного позже Алексей дал понять, что принял решение отказаться от нового контракта с американским промоушеном и перейти в другую лигу.

Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61: