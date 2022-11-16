Порье встретился с Майком Тайсоном. Фото

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото со встречи с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе и членом Зала славы Майком Тайсоном.
«Получил возможность встретиться с легендой Майком Тайсоном перед субботним боем», — подписал фотографию Порье.
Фото: Из личного архива Дастина Порье
Напомним, в последнем поединке, который проходил в ночь с 12 на 13 ноября мск на турнире UFC 281, Порье встречался с соотечественником Майклом Чендлером. Поединок завершился досрочной победой Дастина удушающим приёмом в третьем раунде. Теперь в активе Порье 36 боёв, в которых он одержал 29 побед и потерпел семь поражений.
56-летний Майк Тайсон показал скоростную ударную работу:
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