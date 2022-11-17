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Промоутер Ломаченко не собирается транслировать его бой с Хэйни по системе PPV

Промоутер Ломаченко не собирается транслировать его бой с Хэйни по системе PPV
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Промоутер украинского боксёра Василия Ломаченко Боб Арум хочет, чтобы трансляцию возможного поединка его клиента с Дэвином Хэйни показал ESPN.

«Ломаченко хочет бой с Хэйни следующим, Эгис Климас, его менеджер, тоже этого хочет, и Билл Хэйни тоже. Хотелось бы, чтобы бой показывали на ESPN. Я надеюсь проводить как можно меньше поединков по системе PPV, потому что считаю это неразумным. У людей могут возникнуть трудности, они не покупают платные трансляции. К тому же это много стоит, и бойцы тебя потом ненавидят, так как не заработали денег.

Конечно же, пиратство отрицательно сказывается. Но раньше люди хотели платить за трансляции, потому что это был повод собрать 20–30 человек, посмотреть вместе. После пандемии люди таких скоплений не хотят. Это действительно убило бизнес», — приводит слова Арума BoxingScene.

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