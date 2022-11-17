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Немков рассказал о позиции по возможному реваншу с Андерсоном

Немков рассказал о позиции по возможному реваншу с Андерсоном
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Российский боец Bellator Вадим Немков ответил на вопрос, будет ли он готов к реваншу с американцем Кори Андерсоном, если одержит победу в поединке с ним. Их противостояние состоится в ночь на 19 ноября мск в Чикаго на турнире Bellator 288 и станет главным событием спортивного мероприятия.

«Мне в принципе без разницы, с кем драться. Я готов биться с любым. Если организации будет интересен третий бой — подерусь в третий раз», — сказал Немков на пресс-конференции

Напомним, предыдущий поединок Немкова и Андерсона, который состоялся в апреле этого года на Bellator 277, был досрочно остановлен после того, как американец нарушил правила: в одном из эпизодов Кори ударил россиянина головой, нанеся ему рассечение левой брови.

Bellator 288: Немков — Андерсон. Защитит ли российский боец пояс:

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