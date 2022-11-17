Тактаров встретился с Волковым в Лос-Анджелесе. Фото

Победитель турнира UFC 6, российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост в своих социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографией со встречи с соотечественником, бойцом UFC Александром Волковым, выступающим в тяжёлой весовой категории. Снимок был сделан в Лос-Анджелесе.



«В поисках Нганну и co». Очень сложно уместить Сашу на фото и сделать незаметным на улице, но мы справились. Ищу неприятностей с лучшим страйкером в тяжёлом весе UFC», — подписал фото Волков.

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

Напомним, последний поединок Волков провёл с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком. Бой завершился победой Александра техническим нокаутом в первом раунде.

Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта: