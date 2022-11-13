Эдгар вовремя расстался с UFC. Некоторые карьеры легенд завершались намного трагичнее

Ранним утром 13 ноября по московскому времени закончился турнир UFC 281. Помимо восторга от того, что мы увидели в главных боях ивента, было место грусти. Ведь карьеру закончил Фрэнки Эдгар. К сожалению, он завершил её на минорной ноте, улетев в нокаут от Криса Гутьерреса уже в первом раунде. Это не единственный случай, когда легенды ММА заканчивают свои выступления таким образом.

Андерсон Силва

На пике это, пожалуй, лучший боец в истории UFC. В прайме он вытворял невероятные вещи. Но спад случился неожиданно и драматично. После второго поражения карьера Силвы сломалась на «до» и «после». Поэтому он проиграл в семи из восьми схваток. Даже победа над Дереком Брансоном была спорной.

Андерсон Силва против Юрайи Холла Фото: Jeff Bottari/Getty Images

А поражение от Юрайи Холла нокаутом оказалось настолько болезненным, что бразилец схватился за ногу судьи Херба Дина. Не такого конца заслуживала легенда UFC. Но он изрядно затянул с уходом, повесив перчатки на гвоздь в 45 лет.

Алистар Оверим

40-летний Алистар Оверим в начале 2021 года располагался на пятом месте в рейтинге тяжёлого веса. А Александр Волков – на шестом. До встречи с россиянином легендарный голландец победил в четырёх из пяти последних схваток. Потому поединок против Драго мог повысить шансы Разрушителя подраться за чемпионский пояс.

Но во втором раунде Волков испортил сказку Алистару, отправив его на канвас. Дальнейшее добивание не имело смысла. Через месяц после проигрыша Волкову руководство UFC прекратило сотрудничество с легендой ММА и кикбоксинга. Хотя это было второе поражение за последние шесть схваток.

Йоанна Енджейчик

Когда-то Йоанна Енджейчик была одним из пионеров женского ММА. Но годы взяли своё. И она не успела уловить подходящий момент для ухода из спорта. Сначала её дважды переехала Роуз Намаюнас. Затем были победы над Мишель Уотерсон и Тишей Торрес, между которыми был титульник против Валентины Шевченко. Полька дала конкурентный бой Пуле, но Шевченко была лучше.

Йоанна Енджейчик Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Её карьеру окончательно сломило противостояние с могучей Вэйли Чжан. Первая встреча обернулась сумасшедшей гематомой головы у польки, из-за чего она не выступала два года. А летом 2022 года Йоанна решила взять реванш у китаянки, но во втором раунде наткнулась на её бэкфист. Конец карьеры был настолько жестоким, что сейчас Енджейчик подумывает ещё об одном последнем танце. Даст ли его Дана Уайт?

Кейн Веласкес

Недавно вышедший на свободу Кейн Веласкес избежал затяжного спада. В 2016 году он взял перерыв из-за проблем с коленом. Но через 2,5 года, в 2019 году, Веласкес вернулся в октагон. И его бросили под могучего Фрэнсиса Нганну, который заходил на второй круг за титулом. Для Кейна бой закончился уже через 26 секунд.

Он неудачно упал на колено, которое сложилось пополам. И Нганну легко добил травмированного оппонента. Не ради такого камбэка рвался в октагон экс-чемпион UFC.

Кейн Веласкес травмировал колено в бою с Фрэнсисом Нганну Фото: Josh Hedges/Getty Images

Тайрон Вудли

Тайрон Вудли — идеальный пример того, как быстро можно скатиться до увольнения, ещё недавно будучи чемпионом. На этот путь он затратил два года. Всё началось с поражения от Камару Усмана. Следом был проигрыш от Гилберта Бёрнса. Оба боя прошли полную дистанцию. А поединок против Колби Ковингтона закончился досрочной победой Колби в заключительном пятом раунде. Все проигрыши были против топов дивизиона.

Тайрон Вудли Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Но поражение Висенте Люке Дана Уайт уже не простил. Тем более оно было драматичным. Вудли настолько измахался в стойке, что позволил бразильцу повалить себя, чтобы затем «задушить». Причём Люке финишировал его редким удушением Д’Арсе. После такого проигрыша у президента UFC не было иного выбора. И Вудли с увольнением из элитного промоушена ушёл из ММА.

Майкл Биспинг

Легендарный экс-чемпион в среднем весе Майкл Биспинг долгое время держался в топе дивизиона, даже когда ему было свыше 35 лет. И после поражения от Жоржа Сен-Пьера в третьем раунде не было впечатления, словно Биспингу пора завязывать. Однако оглушительный нокаут от Келвина Гастелума в первой пятиминутке заставил его пересмотреть приоритеты.

Дело в том, что после того проигрыша у Майкла начались проблемы со зрением. Ему грозило отслоение сетчатки второго глаза. Первый глаз был повреждён таким же образом ещё в 2013 году в бою против Витора Белфорта. Вскоре Биспингу вставили глазное яблоко вместо удалённой повреждённой сетчатки, так как он не мог видеть первым глазом.

Крис Уайдман

Спад Криса Уайдмана начался ещё в 2015 году, а закончился только в 2021-м. За это время он проиграл в шести из восьми схваток. Но самым болезненным оказалось последнее поражение от Юрайи Холла.

Криса Уайдмана уносят на носилках Фото: Alex Menendez/Getty Images

Когда Крис был на пике, Андерсон Силва сломал об Уайдмана ногу при нанесении лоу-кика, после чего Паук больше не был прежним. Таким же образом карьера Уайдмана закончилась на 17-й секунде боя, когда он ударил по ноге Холла. Исход был таким же — перелом ноги с выносом на носилках.