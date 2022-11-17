Чемпион UFC Алекс Перейра встретился с 56-летним Майком Тайсоном. Фото

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра встретился с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе и членом Зала славы Майком Тайсоном. Соответствующий пост Перейра разместил у себя в социальных сетях.
«Легенда», — подписал фотографию бразильский боец.
Фото: Из личного архива Алекса Перейры
56-летний Тайсон – боксёр-профессионал, который выступал в тяжёлой весовой категории. Это один из самых известных боксёров в истории, абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов, чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring. В 1982 году Тайсон стал Национальным Олимпийским чемпионом США по боксу среди юниоров в первом тяжёлом весе. Перейра завоевал чемпионский пояс UFC после победы в поединке с Исраэлем Адесаньей. Алекс его нокаутировал в последнем раунде.
Майк Тайсон упал со скейтборда:
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