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Тактаров сказал, что позволило Немкову победить в реванше с Андерсоном

Тактаров сказал, что позволило Немкову победить в реванше с Андерсоном
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Победитель турнира UFC 6 российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал победу чемпиона Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) Вадима Немкова в реванше с американцем Кори Андерсоном, который состоялся сегодня, 19 ноября, в Чикаго (США).

Напомним, Немков победил единогласным судейским решением, проведя третью защиту титула и выиграв Гран-при организации.

«Хочу поздравить Вадима Немкова с убедительной победой. Он великолепно дышал даже в пятом раунде. Хватало сил даже на элементы шоу. Думаю, что такое выступление закономерно. Насколько я понимаю, Вадим тренировался в горах. Ему это давалось тяжело, организм не слушался, но всё равно тяжёлая работа в высокогорье дала свои плоды. Он себя чувствовал великолепно все пять раундов», – приводит слова Тактарова MMA.Metaratings.ru.

«В этом заключался секрет успеха». Немков прокомментировал свою победу над Андерсоном
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