WBO назначила обязательного претендента для казахстанского чемпиона Алимханулы

Всемирная боксёрская организация (WBO) санкционировала поединок за звание чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) между казахстанцем Жанибеком Алимханулы (13-0, 8 KO) и мексиканцем Хайме Мунгией (41-0, 33 KO).

Согласно постановлению, у команд бойцов, представляемых промоушенами Top Rank и Golden Boy, есть две недели на то, чтобы достичь соглашения. В противном случае состоятся открытые торги.

Жанибеку Алимханулы 29 лет. Боец завоевал вакантный титул WBO в мае, нокаутировав во втором раунде британца Дэнни Дигнума. В ноябре казахстанец провёл дебютную защиту, победив единогласным решением ещё одного представителя Англии, Дензела Бентли.

Хайме Мунгии 26 лет. Мексиканец является бывшим чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), где он успел провести шесть титульных поединков.