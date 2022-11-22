Терренс Кроуфорд обвинил боксёрский бизнес в срыве боя с Эрролом Спенсом

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд высказался о срыве боя с Эрролом Спенсом.
«Это факт, что я продвигаюсь вперёд в своей карьере. Я и Эррол — если этот бой состоится, то только в следующем году. Мне просто не нравится тот факт, что многие обвиняют меня в том, что я пытаюсь устроить бой. Но моё основное внимание сейчас сосредоточено не на Эрроле, а на Давиде Аванесяне.
Считаю, что виноват боксёрский бизнес. Не виню себя за то, что бой не состоялся. Уверен, что согласился на всё, на что мне нужно было согласиться. Я чувствую, что сделал всё, что должен был сделать как независимый боец, чтобы этот бой состоялся. Но пока в моих силах в этом плане далеко не всё», — сказал Кроуфорд Ариэлю Хельвани в программе «Час ММА».
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