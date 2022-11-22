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Коста оценил перспективы Алекса Перейры в возможном бою с Чимаевым

Коста оценил перспективы Алекса Перейры в возможном бою с Чимаевым
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Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста оценил перспективы соотечественника, Алекса Перейры, в возможном поединке с Хамзатом Чимаевым.

«Чимаев хочет выиграть у Перейры в Рио. Что ж, он умён. Я полагаю, если этот поединок состоится, то у Алекса будут большие проблемы, потому что у него нет борьбы. В смешанных единоборствах всё не так, как в кикбоксинге. Здесь расклады в пользу Чимаева», — приводит слова Косты BJPenn.

Ранее шведско-чеченский боец Хамзат Чимаев несколько раз вызывал Алекса Перейру на бой. Сначала он предложил поединок в январе, а затем заявил о готовности подраться уже в декабре.

Перейра на турнире UFC 281 одержал победу техническим нокаутом над Исраэлем Адесаньей и стал новым чемпионом промоушена в среднем весе.

Чимаев в последний раз выходил в октагон в сентябре и тогда одержал победу над Кевином Холландом удушающим приёмом.

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