Коста оценил перспективы Алекса Перейры в возможном бою с Чимаевым

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста оценил перспективы соотечественника, Алекса Перейры, в возможном поединке с Хамзатом Чимаевым.
«Чимаев хочет выиграть у Перейры в Рио. Что ж, он умён. Я полагаю, если этот поединок состоится, то у Алекса будут большие проблемы, потому что у него нет борьбы. В смешанных единоборствах всё не так, как в кикбоксинге. Здесь расклады в пользу Чимаева», — приводит слова Косты BJPenn.
Ранее шведско-чеченский боец Хамзат Чимаев несколько раз вызывал Алекса Перейру на бой. Сначала он предложил поединок в январе, а затем заявил о готовности подраться уже в декабре.
Перейра на турнире UFC 281 одержал победу техническим нокаутом над Исраэлем Адесаньей и стал новым чемпионом промоушена в среднем весе.
Чимаев в последний раз выходил в октагон в сентябре и тогда одержал победу над Кевином Холландом удушающим приёмом.
- 23 ноября 2022
-
12:42
-
11:58
-
11:55
-
11:22
-
10:38
-
10:15
-
09:52
-
09:46
-
09:39
-
04:36
-
03:36
-
02:16
-
00:35
- 22 ноября 2022
-
23:58
-
23:46
-
23:19
-
22:45
-
21:46
-
21:37
-
21:02
-
20:32
-
19:56
-
19:43
-
18:50
-
18:20
-
17:57
-
16:53
-
16:32
-
15:29
-
15:03
-
13:58
-
13:01
-
12:38
-
12:30
-
11:52