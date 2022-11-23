Усман Нурмагомедов высоко поднялся в новом рейтинге Bellator, Немков сохранил второе место

Известный российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов вышел на восьмое место в обновлённом рейтинге Bellator вне зависимости от весовой категории.

Рейтинг Bellator вне зависимости от весовой категории:

1. Патрисио Питбуль.

2. Вадим Немков.

3. Эй-Джей Макки.

4. Ярослав Амосов.

5. Райан Бейдер.

6. Джонни Эблин (+1).

7. Серхио Петтис (+2).

8. Усман Нурмагомедов (впервые в топ-10).

9. Гегард Мусаси (-3).

10. Рауфьон Стотс.

В рамках турнира Bellator 288 Усман Нурмагомедов одержал победу над бразильским бойцом Патрики Фрейре и стал новым чемпионом промоушена в лёгком весе. На счету Усмана стало 16 побед в 16 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В предыдущем бою удушающим приёмом был повержен Кристофер Гонсалес.



Напомним, в финале турнира другой российский боец, Вадим Немков, единогласным решением (48-47, 49-46, 49-46) победил американца Кори Андерсона. Их первый поединок был признан несостоявшимся из-за столкновения головами.

Эмоции Усмана Нурмагомедова после завоевания пояса Bellator: