Усман Нурмагомедов высоко поднялся в новом рейтинге Bellator, Немков сохранил второе место

Известный российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов вышел на восьмое место в обновлённом рейтинге Bellator вне зависимости от весовой категории.
Рейтинг Bellator вне зависимости от весовой категории:
1. Патрисио Питбуль.
2. Вадим Немков.
3. Эй-Джей Макки.
4. Ярослав Амосов.
5. Райан Бейдер.
6. Джонни Эблин (+1).
7. Серхио Петтис (+2).
8. Усман Нурмагомедов (впервые в топ-10).
9. Гегард Мусаси (-3).
10. Рауфьон Стотс.
В рамках турнира Bellator 288 Усман Нурмагомедов одержал победу над бразильским бойцом Патрики Фрейре и стал новым чемпионом промоушена в лёгком весе. На счету Усмана стало 16 побед в 16 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В предыдущем бою удушающим приёмом был повержен Кристофер Гонсалес.
Напомним, в финале турнира другой российский боец, Вадим Немков, единогласным решением (48-47, 49-46, 49-46) победил американца Кори Андерсона. Их первый поединок был признан несостоявшимся из-за столкновения головами.
Эмоции Усмана Нурмагомедова после завоевания пояса Bellator:
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