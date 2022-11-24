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Усман Нурмагомедов: Оливейра падает от каждого второго удара, какие проблемы он доставит?

Усман Нурмагомедов: Оливейра падает от каждого второго удара, какие проблемы он доставит?
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Belator в лёгком весе Усман Нурмагомедов уверен, что одержал бы победу над экс-чемпионом UFC Чарльзом Оливейрой.

«Я бы смог его финишировать. Не скажу, что так же легко, как получилось у Ислама. У нас с ним немного разная манера ведения боя, но я не думаю, что Чарльз Оливейра способен доставить мне проблемы. Не может создать проблемы человек, который падает от каждого второго удара», — приводят слова Нурмагомедова «Известия».

В прошедшие выходные Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator, одержав победу над Патрики Фрейре единогласным решением судей.

Ислам Махачев в октябре выиграл у Чарльза Оливейры удушающим приёмом и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

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