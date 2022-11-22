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Усман Нурмагомедов привёз в Махачкалу чемпионский пояс Bellator

Усман Нурмагомедов привёз в Махачкалу чемпионский пояс Bellator
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Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов привёз пояс чемпиона Bellator в Махачкалу.

«Дома. Спасибо всем, кто пришёл разделить нашу радость», — написал боец под фотографией в одной из социальных сетей.

В рамках турнира Bellator 288 Усман Нурмагомедов одержал победу над бразильским бойцом Патрики Фрейре и стал новым чемпионом промоушена в лёгком весе. На счету Усмана стало 16 побед в 16 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В предыдущем бою удушающим приёмом был повержен Кристофер Гонсалес.

Напомним, в финале турнира другой российский боец, Вадим Немков, единогласным решением (48-47, 49-46, 49-46) победил американца Кори Андерсона. Их первый поединок был признан несостоявшимся из-за столкновения головами.

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