Кормье: Чендлер вызывает на бой Макгрегора, титул для Майкла — не на первом месте

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье выразил мнение, что американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер на данный момент не ставит во главу угла титульный поединок.



«Фокус Майкла немного сместился. Такое ощущение, что сейчас титул не стоит для него на первом месте, потому что парни, которых он вызывает, не претендуют на чемпионство. Вы все знаете, что чемпионские дни Хорхе Масвидаля остались позади и Конор Макгрегор тоже не является претендентом на титул», — приводит слова Кормье MMAJunkie.

Напомним, в своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 281, Майкл Чендлер проиграл удушающим приёмом своему соотечественнику Дастину Порье.

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