Диллиан Уайт заявил о готовности подраться с Александром Усиком

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт заявил, что готов подраться с действующим чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO украинцем Александром Усиком, экс-чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и британским боксёром Энтони Джошуа.

«Я буду драться с кем угодно. Я каждый раз рискую. Любой из топ-10. Я хочу драться с лучшими парнями, вот и вcё. Будь это Джошуа, Уайлдер или Усик», — приводит слова Уайта boxingnews24.

Диллиан Уайт проведёт следующий поединок с непобеждённым американским боксёром Джермейном Франклином. Бой состоится 26 ноября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

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