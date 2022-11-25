Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Диллиан Уайт заявил о готовности подраться с Александром Усиком

Диллиан Уайт заявил о готовности подраться с Александром Усиком
Комментарии

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт заявил, что готов подраться с действующим чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO украинцем Александром Усиком, экс-чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и британским боксёром Энтони Джошуа.

«Я буду драться с кем угодно. Я каждый раз рискую. Любой из топ-10. Я хочу драться с лучшими парнями, вот и вcё. Будь это Джошуа, Уайлдер или Усик», — приводит слова Уайта boxingnews24.

Диллиан Уайт проведёт следующий поединок с непобеждённым американским боксёром Джермейном Франклином. Бой состоится 26 ноября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

Новость по теме
Диллиан Уайт оценил шансы Джошуа в поединке с Фьюри

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022