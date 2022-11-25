Экс-чемпион мира по боксу умер в возрасте 37 лет

Экс-чемпион мира по версии WBO мексиканец Мойзес Фуэнтес скончался в возрасте 37 лет, сообщается на официальном сайте Всемирного боксёрского совета (WBС).
«С глубокой грустью и горем мы сообщаем, что чемпион Мексики по боксу Мойзес Фуэнтес скончался. Он потерпел поражение нокаутом (в октябре 2021 года в поединке с Давидом Куэльяром. — Прим. «Чемпионата»), в результате чего в его голове образовался тромб.
Мойзес храбро сражался больше года, но, к сожалению, в этот четверг он ушёл из жизни. Вся семья Всемирного боксёрского совета и президент Маурисио Сулейман выражают самые глубокие и искренние соболезнования семье Мойзеса и всем, кто с ним был близко знаком. Покойся с миром, дорогой чемпион!» — сказано в заявлении WBC.
18-летний нигерийский боксёр умер после спарринга.
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