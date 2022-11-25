Биспинг раскритиковал фанатов Масвидаля

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг раскритиковал фанатов американского бойца смешанных единоборств Хорхе Масвидаля, которые отвернулись от него после серии неудачных выступлений.

«Хорхе Масвидаль был невероятен в 2019 году. Он нокаутировал Даррена Тилла, Бена Аскрена, устроив самый быстрый нокаут в истории UFC, а затем победил Нейта Диаза. Но потом у него была серия из трёх поражений подряд.



Он уступил два раза Камару Усману, и один — Колби Ковингтону. По какой-то причине фанаты быстро списывают людей со счетов. Они такие непостоянные! Конечно, мы хороши лишь настолько, насколько крут наш последний бой в октагоне, но хватит. Он проиграл только Камару и Колби — двум лучшим бойцам планеты в полусреднем весе до появления Леона Эдвардса», — приводит слова Биспинга MMAJunkie.

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