Дэвид Хэй назвал приоритетного соперника для Джошуа после двух поражений от Усика

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй считает, что британец Диллиан Уайт (28-3, 19 KO) стал бы подходящим соперником для возвращения звёздного соотечественника Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).

«Если Джошуа верит в себя, если он считает себя чемпионом, который совершил ошибки в последних двух боях и может стать лучше, то да, это идеальный бой для него. Это поединок против парня, победа над которым далась ему нелегко. Да, его не уронили, но он был потрясён.

Было бы интересно увидеть, как они подойдут друг другу спустя несколько лет. Я считаю, что Джошуа хотел бы устроить этот бой, потому что он понравится фанатам. Да, Диллиан смотрелся не лучшим образом в последнем бою, но он проиграл парню, с которым Джошуа ещё не встречался, поэтому нельзя его критиковать», – сказал экс-чемпион в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

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