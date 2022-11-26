Тренер, готовивший Бивола к бою с Канело, объяснил, почему их реванш не состоится

Американский тренер Джоэл Диаз, помогавший российскому полутяжеловесу Дмитрию Биволу готовиться к поединку с мексиканцем Саулем Альваресом, высказался о потенциальном реванше.
«Мексиканцы горды. Поражение действительно задело Канело. Он хочет вернуться и отквитаться. Но знаете что? Я не думаю, что это произойдёт. Потому что это большой риск для Канело, он может добавить ещё одно поражение в свой рекорд. Как по мне, Бивол просчитал его.
Если в сентябре состоится реванш… У Канело не получится поймать Бивола. Дмитрий очень дисциплинированный боец, он всегда остаётся в форме и готов ко всему. Он был готов на всё, чтобы доказать людям, что он способен победить Канело. И он сделал это», – сказал специалист в интервью YouTube-каналу EsNews.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе
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