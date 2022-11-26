Саид Нурмагомедов сразится с бойцом из Таджикистана на турнире UFC 18 декабря

Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Саид Нурмагомедов (17-2) выступит на турнире UFC Vegas 66 (UFC Fight Night 216), который состоится 18 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США), сообщается в анонсе организации.

Соперником 30-летнего Нурмагомедова станет 27-летний представитель Таджикистана Саид-Йокуб Кахрамонов (9-1). Боец выступает в сильнейшем промоушене мира с августа 2021 года и провёл два поединка, во всех одержав победы.

Нурмагомедов на турнире UFC on ESPN 39 в июле победил единогласным решением судей бразильца Дугласа Силву де Андраде. Всего на счету россиянина в UFC пять побед и одно поражение, которое он потерпел в декабре 2019 года от бразильца Раони Берселоса.

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