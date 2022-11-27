Джермейн Франклин заявил, что его «ограбили» в бою с Диллианом Уайтом

В ночь на 27 ноября мск. на стадионе «Уэмбли» (Англия) состоялся боксёрский вечер от промоутерской компании Matchroom Boxing, в главном поединке которого сошлись экс-претендент на чемпионский титул в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт и непобеждённый американец Джермейн Франклин.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Уайта по очкам. Двое судей отдали преимущество британцу (116-112, 116-112). Третий судья зафиксировал ничейный исход (115-115). Для Уайта это 29 победа в профессиональной карьере.

Однако после поединка Франклин публично раскритиковал решение судей, назвав свой проигрыш «ограблением» и заявил о готовности провести реванш.

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Боксёр, проявивший неуважение к сопернику, был нокаутирован им.