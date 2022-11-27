Масвидаль — Эдвардсу: чувак, если ты хочешь драки, то можешь её устроить

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль высказался о желании чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британца Леона Эдвардса отомстить ему за потасовку, которую бойцы устроили в 2019 году на одном из турниров. Эдвардс после той драки с Масвидалем получил серьёзное повреждение.

«Это называется бла, бла, бла. Этот парень чемпион прямо сейчас. Если он бы сказал Дане Уайту, что хочет драться со мной, то UFC бы организовала этот бой. Почему? Потому что я приношу им больше всего платных просмотров во всём дивизионе. Это известные и проверенные цифры.



Но Леон на самом деле не хочет со мной драться. Чего он действительно желает, так это постоянно говорить о том, что хочет этого боя. Чувак, если ты хочешь драки, то можешь её устроить. Ты чемпион, но тебе больно. Если я так сильно задел твоё мужское эго и ты не можешь с этим смириться, думаешь обо мне каждый день, то тогда переходи к реальным действиям», — приводит слова Масвидаля MMAJunkie.

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