Исмаилов и Шлеменко высказались о потере части гонорара из-за изменения курса доллара

Российские бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко отреагировали на потерю части гонорара за их бой из-за изменения курса доллара.



«Каково это, потерять 4,25 млн за один вечер?», — спросил журналист на пресс-конференции.



«Прямо сейчас ты меня раздражаешь, если честно! Конкретно тем, что говоришь о том, что куда-то утекают мои 4 миллиона. Я вес гоняю, мы прямо сейчас можем с тобой подраться. Ничего от меня не уходит. Всё, что должно быть у меня, у меня будет. А что не должно, этого у меня нет. Прекрати такие дела, порешали?», — сказал Исмаилов на пресс-конференции.



«А что сказать? Курсы-то разные бывают. По какому курсу какого банка смотрим? А какой курс на 3-е декабря будет? Я думаю — большой будет», — ответил на этот вопрос Шлеменко.



Бой Исмаилова и Шлеменко состоится 3 декабря в Екатеринбурге.



В последнем поединке Шлеменко сражался с бразильцем Клебером Соузой. Их бой состоялся на турнире SFC 5 в Омске и закончился вничью. Что касается Исмаилова, то он ранее встречался с представителем Сербии Александром Иличем. Противостояние проходило по правилам бокса. Бой продлился все шесть раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.