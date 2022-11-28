Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Исмаилов и Шлеменко высказались о потере части гонорара из-за изменения курса доллара

Исмаилов и Шлеменко высказались о потере части гонорара из-за изменения курса доллара
Комментарии

Российские бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко отреагировали на потерю части гонорара за их бой из-за изменения курса доллара.

«Каково это, потерять 4,25 млн за один вечер?», — спросил журналист на пресс-конференции.

«Прямо сейчас ты меня раздражаешь, если честно! Конкретно тем, что говоришь о том, что куда-то утекают мои 4 миллиона. Я вес гоняю, мы прямо сейчас можем с тобой подраться. Ничего от меня не уходит. Всё, что должно быть у меня, у меня будет. А что не должно, этого у меня нет. Прекрати такие дела, порешали?», — сказал Исмаилов на пресс-конференции.

«А что сказать? Курсы-то разные бывают. По какому курсу какого банка смотрим? А какой курс на 3-е декабря будет? Я думаю — большой будет», — ответил на этот вопрос Шлеменко.

Бой Исмаилова и Шлеменко состоится 3 декабря в Екатеринбурге.

В последнем поединке Шлеменко сражался с бразильцем Клебером Соузой. Их бой состоялся на турнире SFC 5 в Омске и закончился вничью. Что касается Исмаилова, то он ранее встречался с представителем Сербии Александром Иличем. Противостояние проходило по правилам бокса. Бой продлился все шесть раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

У Шторма нет шансов против Исмаилова! Их бои с Иличем — лучшее доказательство У Шторма нет шансов против Исмаилова! Их бои с Иличем — лучшее доказательство
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022