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Магомед Исмаилов высказался о возможности боя с Шарой Буллетом

Магомед Исмаилов высказался о возможности боя с Шарой Буллетом
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил, что ему не интересен бой с Шарабутдином Магомедовым, более известным, как Шара Буллет.

«Я не знаю, я не рассматриваю Шару. Его не рассматриваю. Легче рассматривать, когда тебе предложат. Тогда можно подумать. Если Николай наберёт мне завтра и спросит: интересен ли тебе Иван Штырков. Я скажу, он не может быть не интересен. У него хорошая победная серия. Он просто на высоте. Поэтому кого бы не назвали, все противостояния были бы интересными. Помимо Шары», — сказал боец на пресс-конференции.

Бой Исмаилова и Шлеменко состоится 3 декабря в Екатеринбурге.

В последнем поединке Шлеменко сражался с бразильцем Клебером Соузой. Их бой состоялся на турнире SFC 5 в Омске и закончился вничью. Что касается Исмаилова, то он ранее встречался с представителем Сербии Александром Иличем. Противостояние проходило по правилам бокса. Бой продлился все шесть раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

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