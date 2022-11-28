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Шлеменко – о Шаре Буллете: когда идёшь без поражений, начинает расти эго

Шлеменко – о Шаре Буллете: когда идёшь без поражений, начинает расти эго
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Именитый российский ветеран MMA Александр Шлеменко высказался о непобеждённом соотечественнике Шарабутдине Магомедове, более известном как Шара Буллет. Напомним, на прошедшей пресс-конференции RCC Магомедов сообщил Шлеменко, что готов провести с ним поединок.

«Мне кажется, Шару немного понесло и всё. Я особенно не обратил внимания. Я сфокусирован на Маге Исмаилове, разбегаться неохота. Он ещё в начале своего пути, молодой парень. В его жизни ещё не было каких-то сложностей. Он говорит так, не понимая, что в жизни может быть по-другому. Подрастёт – поймёт, по-другому заговорит. И в спорте тоже.

Он без поражений идёт, правильно. А когда ты идёшь без поражений, начинает расти эго. И оно растёт, растёт, растёт… И когда ты что-то говоришь, ты можешь оказаться в похожей ситуации. Бывает не так просто из неё вырулить. Поэтому дай бог, чтобы у него всё получалось в жизни», – сказал боец в интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.

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