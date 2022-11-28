Фото: Исмаилов и Шлеменко провели дуэль взглядов перед боем
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Звёздные российские бойцы среднего веса (до 84 кг) Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко провели дуэль взглядов перед своим поединком, который состоится 3 декабря в Екатеринбурге и возглавит турнир промоушена RCC.
Александру Шлеменко 38 лет. В своём последнем бою в конце сентября он сразился с бразильским ветераном Клебером Соузой. Поединок прошёл все три раунда и завершился вничью. До этого, на турнире RCC 12 в августе, россиянин проиграл сербу Александру Иличу техническим нокаутом в первом раунде.
Магомеду Исмаилову 36 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре 2021 года, он потерпел второе поражение в профессиональной карьере, уступив техническим нокаутом в третьем раунде соотечественнику, Владимиру Минееву.
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