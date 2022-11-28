Тим Цзю – о бое с Чарло: я иду на охоту

Австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю (21-0, 15 KO) рассказал о подготовке к поединку с абсолютным чемпионом дивизиона, американцем Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO), который, как ожидается, состоится в начале 2023 года.

«Передо мной стоит серьёзная задача, это нельзя отрицать. Но и я не новичок. Я принимаю любой вызов, и сейчас это крупнейший вызов. Признаюсь, это немного нервно. Но это ситуация «убить или быть убитым». И я иду на охоту.

Настало время выйти на новый уровень. Я подготовил базу здесь, в Австралии, после чего привёл себя в форму в Таиланде. Теперь буду заниматься планом на бой, работать над навыками и прогрессировать», – приводит слова бойца издание WAtoday.

Олдскульная тренировка Тимофея Цзю: